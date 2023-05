Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Rainews ha svelato il sogno di ADL per la panchina e ha escluso 2 nomi che negli ultimi giorni erano stati accostati al Napoli: “Luis Enrique è il grande nome che il Presidente vorrebbe regalare alla piazza di Napoli. Antonio Conte non è mai stato contattato, mentre Mancini resterà in Federcalcio“.