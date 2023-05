Napoli su Koopmeiners, l’Atalanta chiede 30 milioni

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Napoli sarebbe sulle tracce di Teun Koopmeiners, perno di centrocampo dell’Atalanta. La dea valuta il centrocampista 30 milioni, ADL ha già avviato i primi sondaggi con l’agente per capire la disponibilità al trasferimento dell’olandese. Koopmeiners attualmente percepisce 2 milioni di euro l’anno e salirebbe 2,5 più bonus. Cercato già in passato dal Napoli, è tornato ad essere di nuovo in orbita azzurra così come il suo allenatore Giampiero Gasperini. L’asse Napoli-Bergamo potrebbe essere molto caldo quest’estate.