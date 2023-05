Hackerata la pagina Facebook di Maradona, tra un cambio di look e post macabri

La pagina Facebook di Diego Armando Maradona, che conta 12 milioni di seguaci, è stata hackerata nel corso di questa notte. Sono inizialmente apparsi post e commenti macabri (ora cancellati), come uno in cui il fuoriclasse argentino annunciava di aver finto la sua morte, mentre in un altro insultava Cristiano Ronaldo elogiando Lionel Messi. In seguito, la sua pagina ha visto un cambio di look, tra cui un cambio di immagine del profilo con una foto di Pelé, suo storico rivale, oltre ad ulteriori post non riconducibili all’attività di chi gestisce la pagina del fuoriclasse.