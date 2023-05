Francesco Modugno, giornalista Sky, ha parlato dei possibili sostituti di Spalletti, in collegamento da Castel Volturno: “Spalletti lascerà Napoli e c’è bisogno di individuare al più presto un allenatore per continuare ad inseguire la bellezza già espressa quest’anno. Sono ore importanti, Luis Enrique è un’ipotesi affascinante che tanto piace al Presidente, così come Thiago Motta, grande calciatore e ora allenatore di sicuro avvenire”.