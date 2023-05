Grassani: “Vi svelo in quali giorni è valida la clausola di Kim”

Mattia Grassani, avvocato della Ssc Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato di Kim Min-jae e della sua clausola rescissoria, che secondo varie indiscrezioni, sarebbe valida dall’1 al 15 luglio, solo per l’estero. Una possibilità che potrebbe portare il coreano a lasciare Napoli dopo una sola stagione. A tale domanda, il legale ha risposto che l’affermazione sulla validità della clausola nei giorni citati non è lontana dal vero.