Nazionale, Mancini scommette su un altro oriundo. Preconvocato Lucas Piton del Vasco da Gama

Roberto Mancini è pronto a scommettere su un altro oriundo in Nazionale. Il Ct dell’Italia ha inserito nella lista dei preconvocati per la final four di Nations League il terzino italo-brasiliano Lucas Piton, di proprietà del Vasco da Gama. Si tratta di un terzino sinistro classe 2000, autore di un gol e 5 assist in quest’annata. Di seguito, il comunicato del club brasiliano. “Il terzino sinistro del Vasco Lucas Piton è stato pre-convocato dalla Nazionale italiana per la Final Four di UEFA Nations League, in Olanda, per la semifinale contro la Spagna, il 15 giugno, e per un’eventuale finale o decisivo terzo posto, il 18 giugno. Ingaggiato per la stagione 2023, Lucas Piton ha doppia nazionalità ed è il leader degli assist in questa stagione, con cinque, oltre a un gol segnato”.