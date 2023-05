Il Messaggero – Sarri vuole rinforzi, a breve l’incontro con Lotito

La Lazio sta già pianificando il futuro, con l’obiettivo principale di scegliere un nuovo ds dopo l’imminente addio di Tare. Giuntoli sembra destinato alla Juventus, mentre si spera in Accardi o nel ritorno di Foggia – riporta Il Messaggero -. Inoltre, Sarri è in attesa di incontrare Lotito per discutere della rosa dei giocatori. Il tecnico sta cercando di rinforzare la squadra con cinque nuovi giocatori, grazie anche ai fondi che arriveranno dalla Serie A. Con la qualificazione alla Champions League, il budget sarà di almeno 50 milioni di euro e potrebbe arrivare a 80 milioni in caso di secondo posto. Ci sono diversi nomi sul taccuino dell’allenatore per raggiungere questo obiettivo. Audero, Torreira, Frattesi, Berardi e Rafa Silva sono i giocatori più importanti, con diverse alternative come Hudson-Odoi, Rovella, Zielinski o Loftus-Cheek. Questo tenendo conto di una possibile cessione di Milinkovic-Savic per 40 milioni di euro che Lotito potrebbe anche utilizzare come contropartita con la Juventus per ottenere Kulusevski.