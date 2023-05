Tuttosport: Sono 5 i nomi per il dopo Spalletti, i dettagli

“Luciano Spalletti sembra intenzionato a lasciare il Napoli nonostante i successi ottenuti, obbligando Aurelio De Laurentiis a cercare un nuovo allenatore. Secondo Tuttosport ci sono cinque candidati in lizza per sostituirlo sulla panchina partenopea. Ci sono cinque nomi circolanti, ma l’arrivo di Antonio Conte sembra impossibile a causa del suo alto ingaggio al Tottenham. Più fattibili potrebbero essere Gian Piero Gasperini, già vicino all’azzurro in passato, Vincenzo Italiano che piace anche al presidente e i nomi di Thiago Motta e Sergio Conceicao”.