Napoli-Inter – Formazioni ufficiali: ecco le scelte per il big match di Spalletti

Partita ormai inutili ai fini della classifica, l’obiettivo è ormai raggiunto, ma Spalletti decide di non voler fare turnover per questa gara molto importante con l’Inter, fresca finalista di Champions League. Sarà una partita importante per la gloria di non voler concedere all’Inter il lusso di poter affermare di aver battuto i partenopei due volte su due, perciò quasi tutti i titolari dentro fatta eccezione per Mario Rui che si è appena ripreso dall’infortunio e partirà dalla panchina e per Politano.

NAPOLI: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Minjae, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Elmas, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti