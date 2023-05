A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli e non solo: “La Pec inviata da De Laurentiis a Spalletti? Anche io penso non possa essere questo il motivo di una eventuale rottura. Credo sia stato poco delicato esercitare questo diritto senza un confronto o una telefonata. Ma non credo sia questa la causa di una eventuale rottura. L’allenatore che ha appena vinto lo scudetto sà che le aspettative aumentano. È evidente che ci dovranno essere delle rassicurazioni soprattutto dal punto di vista tecnico. Mi auguro non ci sia nessun problema perché si andrebbe a smantellare quanto costruito col merito di tutti. Questo campionato verrà ricordato negli anni per come è avvenuto, per il distacco e per il tipo di festeggiamenti.

Sarebbe un peccato andare a rompere tutto, ma nel calcio ci sono interessi economici di società, dirigenti, allenatori e giocatori soprattutto. Diventa obiettivamente difficile parlare se non sei all’interno e non conosci la situazione.

Oggi sono tutti più professionali. Nel momento in cui uno non si riconosce più nella società o nel lavoro che fa o ritiene si sia chiuso un ciclo, è evidente che sia meglio lasciarlo andare. Quando per Immobile arrivò l’offerta del Borussia, dissi di lasciarlo andare, se trattieni un calciatore o un allenatore senza più motivazioni ti dà poco o nulla. Io mi auguro che tutto continui con una programmazione feroce nel voler fare qualcosa di unico per Napoli.