Tuttosport – Napoli, non solo festa ma anche testa

Un editoriale di Tuttosport analizza la situazione di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria dello scudetto:

“No, non è vero che a Napoli è solo festa e modello da seguire. Dietro al sipario della narrazione di una vittoria che dovrebbe far bene al Paese e al calcio (chissà a quali, poi, sia l’uno sia l’altro) la realtà racconta di malumori e tensioni che costringono Aurelio De Laurentiis a fare la voce grossa tra una cerimonia di benedizione e l’altra di ostensione di se stesso. Nonostante lui, il presidente, sia da sempre convinto di costituire il motore primario e insostituibile di ogni successo (le sconfitte no: quelle son colpa degli altri, magari del sistema o dei disonesti), non ha intenzione di veder sparire in un colpo solo tanto l’allenatore quanto il ds che, seguendo i suoi consigli (si capisce, ovviamente) hanno riportato lo scudetto a Napoli dopo 33 anni”.