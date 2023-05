Tmw – Napoli, per il dopo Giuntoli un profilo ha scavalcato Accardi

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo, vista la probabile partenza di Cristiano Giuntoli alla Juventus. Uno dei nomi più caldi è quello di Pietro Accardi dell’Empoli. Il suo lavoro in Toscana è sotto gli occhi di tutti e potrebbe ricevere apprezzamenti anche da altre parti. Tuttavia, non è stata creata ancora una trattativa. Mentre Ciro Polito, Ds del Bari, ha già avuto degli incontri e si è già parlato di lui per un possibile futuro in azzurro. Ad oggi, Polito è sopra Accardi per le quotazioni, che comunque potrebbero variare nelle prossime settimane, anche a seconda del futuro del Bari in campionato. A riportare è Tuttomercatoweb.