Valter De Maggio, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato del futuro di Kim Min-jae, difensore coreano seguito dal Manchester United. Secondo quanto riportato dall’emittente, ai Red Devils piace sì il giocatore, ma non è stato trovato ancora alcun accordo. In caso di sua partenza, il Napoli sta valutando alcuni profili, tra cui in pole position c’è Kevin Danso del Lens. A seguire, Giorgio Scalvini dell’Atalanta.