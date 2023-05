KKN – Napoli cerca il sostituto di Kim: Danso del Lens primo obiettivo

Kim Min-Jae potrebbe lasciare il Napoli al termine della stagione. Secondo quanto riferito da Kiss Kiss Napoli, il Manchester United sembra disposto a pagare la clausola del coreano di 60 milioni. Gli scouting del Napoli sono già a lavoro per trovare il possibile sostituto del coreano anche se non sarà semplice. In cima alla lista c’è il difensore austriaco Kevin Danso, classe 1998 in forza al Lens. Un altro nome che piace molto è Scalvini dell’Atalanta, ma la sua alta valutazione e la grande concorrenza ne fanno un obiettivo molto difficile.