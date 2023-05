Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, dalla Francia gira voce che il Napoli sia sulle tracce di Enzo Le Fèe, 23enne trequartista del Lorient. Potrebbe essere un rinforzo importante dal momento che Zielinski è in scadenza nel 2024 e non è certo che accetti un rinnovo al ribasso come vorrebbe il Napoli. La valutazione di Le Fèe si aggira intorno ai 15-20 milioni.