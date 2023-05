CdS: Il Napoli e altre squadre di Serie A seguono Frattesi, ecco la situazione

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Il Napoli sta cercando di monitorare il centrocampista del Sassuolo, Davide Frattesi, che è molto apprezzato da molti club. Anche se il Napoli aveva mostrato interesse per lui qualche mese fa, sembrava che solo la Roma avesse la possibilità di acquistarlo l’estate scorsa. Tuttavia, le cose sono cambiate e ora il Napoli sta riprendendo i contatti con Frattesi. Il giocatore ha dichiarato di essere interessato alle voci di mercato, ma al momento non sta considerando un trasferimento in Premier League. Questo potrebbe aprire la strada per squadre come il Napoli che cercheranno di rinnovare la loro rosa e sfruttare eventuali cessioni eccellenti, come quella del calciatore Kim Min-Jae destinato a lasciare il club per 58 milioni di euro.