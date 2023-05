CdS – Napoli, nuovi obiettivi di mercato: i nomi

La stagione calcistica sta per finire e le voci di mercato iniziano a circolare. Il Napoli dopo lo strepitoso successo che ha riportato la squadra e la città in cima alla classifica della Serie A è intenzionata ad aprire un ciclo vincente. Molti i nomi per i prossimi obiettivi di stagione. Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio alla questione annunciando i nomi. Tra questi al primo posto Frattesi del Sassuolo, poi Scalvini dell’Atalanta che è la prima scelta Kim dovesse andare via. Per la porta continua a piacere molto Vicario dell’Empoli così come Koopmeiners dell’Atalanta.