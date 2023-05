CdS – De Laurentiis potrebbe bloccare la trattativa con la Juventus per Giuntoli. I dettagli

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Cristiano Giuntoli. Secondo il quotidiano n’è passato di tempo da quando nellì ottobre del 2019 a Salisburgo, nella stanza dell’hotel in cui Aurelio De Laurentiis annunciò il rinnovo di Cristiano Giuntoli. Il tempo ha il potere di sistemare anche i problemi più recenti. Ora che le acque si sono calmate, De Laurentiis e Giuntoli dovranno fare un bilancio degli ultimi otto anni trascorsi insieme, durante i quali hanno dovuto gestire personalità forti e situazioni complesse. Il contratto in scadenza nel 2024 rappresenta un’enorme somma di denaro che potrebbe limitare la libertà del dirigente sportivo. Anche le relazioni lavorative possono finire come candele romantiche consumate nella stanza dei trofei. La conquista dello scudetto rappresenta un traguardo epocale, una ricompensa per il duro lavoro e la soddisfazione che completa il desiderio di libertà.