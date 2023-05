L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sul prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano il Napoli torna a considerare Davide Frattesi come possibile acquisto, dopo averlo valutato l’anno scorso durante la trattativa per Raspadori. Il club azzurro ci aveva già tentato a gennaio, ma sembrava che Frattesi a 23 anni e con due stagioni da protagonista in Serie A, fosse vicino alla Roma. La situazione ora è cambiata e il Napoli ha ripreso i contatti con il suo staff.