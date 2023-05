CdS – Napoli e Spalletti ancora insieme? Questa la settimana decisiva

Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sul rinnovo di Luciano Spalletti. Questa é una settimana decisiva per la società e per il tecnico, sottolinea il quotidiano che scrive:

“È con il dettaglio che si costruisce un rapporto lungo e duraturo, protraendolo ad oltranza, semmai allungandolo anche sino al 2025 come vorrebbe De Laurentiis: ma la burocrazia in certi casi non aiuta e lo sfruttamento tout court della Pec da atto “notarile” è divenuto un aspetto divisivo.

In questa trattativa che prevede un menu con vari capitoli (il mercato e non solo; la figura del diesse e non solo; una limpidezza assoluta nella gestione e non solo), esistono due certezze. L’esistenza di un contratto fino al 2024, che De Laurentiis ha già in mano dal luglio del 2021, e l’assoluta inconsistenza di eventuali riflessi economici, a cui Spalletti è disinteressato o che comunque ritiene irrilevanti”.

Tecnico e società si prenderanno del tempo per discutere tutti questi dettagli prima di ovviare una decisione.