Il Mattino – Vicino anche il rinnovo di Piotr Zielinski. Le ultime

L’edizione odierna de il Mattino ha fatto il punto sui rinnovi in casa Napoli. Secondo il quotidiano la trattativa per il rinnovo di Piotr Zielinski riprenderà presto, poiché il suo contratto con il club azzurro scade nell’estate 2024. Dopo la partita di Monza, il centrocampista polacco ha espresso la sua forte volontà di rimanere a Napoli, creando le basi per un possibile accordo. L’ingaggio del giocatore dovrà essere discusso tra il suo agente e il presidente De Laurentiis, per assicurarsi che sia in linea con i parametri finanziari del club azzurro. Il suo attuale stipendio è di 3,5 milioni di euro.