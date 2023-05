Il noto giornalista Umberto Chiariello, ha commentato la sconfitta del Napoli contro il Monza nel suo editoriale per Canale 21:

“Una sconfitta quella di Monza che non toglie niente a un campionato già chiuso. Ma che comunque non fa piacere, come ogni qualvolta che si perde, anche perché il Napoli da aprile in poi ha frenato troppo. Ci sono tutte le giustificazioni del mondo, intendiamoci: le feste continue, l’aver già vinto lo scudetto, le motivazioni che nel calcio fanno la gran parte delle prestazioni, la stanchezza di una stagione straordinaria che di certo non viene macchiata da queste partite. Però sono partite di fine stagione che vorremmo vedere giocare diversamente, magari inserendo anche dei calciatori più motivati“.

“Oggi non so perché non abbia giocato neanche un minuto Gaetano. Oggi si è visto soltanto un buon Raspadori entrare nel finale, nulla più. Si è capito quanto Di Lorenzio sia indispensabile. Si è visto quanto Kim, che potrebbero essere tra i più papabili dei partenti, sia difficilissimo da sostituire. Insomma questa partita significa pochissimo, ma quelle pochissime indicazioni per il futuro ne ha date”.

“Spalletti, dopo la cena con De Laurentiis, dovrà continuare questo ciclo, rimodularlo e riaffrontarlo con nuovi calciatori, perché sicuramente il Napoli cambierà qualcosa nel suo organico. Sicuramente trovare un altro Kim non sarà facile, ammesso e non concesso che debba partire. Certamente trovare dei nuovi calciatori che si possano inserire bene in questo organico, dove ormai Lobotka è diventato l’uomo da schermare ad ogni costo, e il Napoli non riesce a trovare una sua alternativa.”