De Laurentiis al Financial Times: «Ai tifosi non importa il bilancio. Per loro devi vincere, anche se fallisci»

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato una intervista al Financial Times (il prestigioso quotidiano economico-finanziario) in cui parla del calcio italiano e dello scudetto vinto con il suo Napoli:

“Il calcio italiano non progredisce perché le decisioni non vengono prese in fretta. Il problema è che il calcio è composto da due mondi: è uno sport e un’industria. Se non vinci, ai tifosi non importa se sei bravo col bilancio. Per loro, è meglio che tu fallisca. Ma devi vincere».

Invece in merito alle critiche di alcuni tifosi del Napoli quando sono andati via Insigne, Mertens e Koulibaly:

«La loro voglia di vincere era esaurita. Non credevo più in loro. Forse mi sbagliavo. Ma io sono il proprietario. Io decido».