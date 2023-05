Salernitana-Atalanta – La formazione granata vince la sfida al 93′ con gol di Candreva, la salvezza è ad un passo

Alle ore 15 allo stadio ‘Arechi’ è andata in scena la sfida tra Salernitana ed Atalanta, sotto il forte diluvio che ha colpito la Campania. I granata riescono ad uscire vincitori dalla sfida grazie ad un gol del subentrato Antonio Candreva al minuto 93. Adesso per la formazione allenata da Paulo Sousa la salvezza è sempre più vicina, visto i 38 punti fatti fino a questo momento. Se nella sfida delle ore 18 lo Spezia non dovesse vincere contro il Milan, la squadra campana sarebbe ufficialmente salva per il secondo anno di fila, dopo la salvezza all’ultima giornata nella passata stagione.