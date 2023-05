Monza-Napoli – I convocati di mister Spalletti per la sfida di domani, assenti solo due calciatori infortunati

Domani il Napoli all’U-Power Stadium di Monza sfiderà la formazione allenata da Raffaele Palladino. Il club azzurro negli ultimi minuti ha annunciato l’elenco dei calciatori convocati per la trasferta in terra lombarda. Tra i calciatori convocati dal mister toscano non ci sono Mario Rui e Hirving Lozano, entrambi alle prese con un infortunio, con il messicano che potrebbe aver già terminato la stagione. Questo l’elenco dei convocati azzurri:

GOLLINI Pierluigi

IDASIAK Hubert

MARFELLA Davide

MERET Alex

BERESZYNSKI Bartosz

DI LORENZO Giovanni

MINJAE Kim

OLIVERA Mathias

OSTIGARD Leo

JESUS Juan

RRAHMANI Amir

ZEDADKA Karim

ANGUISSA Frank

DEMME Diego

ELMAS Elif

GAETANO Gianluca

LOBOTKA Stanislav

NDOMBELE Tanguy

ZERBIN Alessio

ZIELINSKI Piotr

KVARATSKHELIA Khvicha

OSIMHEN Victor

POLITANO Matteo

RASPADORI Giacomo

SIMEONE Giovanni