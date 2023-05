Spalletti: “Nelle ultime 4 gare abbiamo l’obbligo di dare il massimo, lo meritano la gente e la società”

Il mister azzurro Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa prima della partenza della sua squadra alla volta di Monza. Tra le tante domande rivolte al tecnico azzurro, una va anche a come il Napoli affronterà le ultime 4 sfide rimaste in campionato. Queste le parole del mister: “Le ultime 4 gare possono dare molto, perché abbiamo l’obbligo di dare il massimo per il nostro status di professionisti. Noi dobbiamo imporci di dare il massimo, perché dobbiamo avere disciplina per il lavoro che si fa. Lo abbiamo dimostrato fino ad ora e dobbiamo continuare così: la gente lo merita, la società lo merita e quindi si torna a parlare, dopo i tanti festeggiamenti, di calcio giocato, quello che sappiamo fare meglio”.