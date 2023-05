Nella giornata odierna è stata ufficializzata la lista dei 21 calciatori selezionati per il Mondiale Under 20 in programma in Argentina 20 maggio all’11 giugno. Presente l’attaccante di proprietà del Napoli Ambrosino che si aggregherà alla Nazionale solo a salvezza acquisita per il Cittadella. Sono stati convocati anche il difensore campano dell’Inter Fontanarosa (cresciuto nel Napoli fino ai 14 anni) e il portiere del Giugliano di proprietà Sassuolo Sassi. Di seguito la lista completa:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Trento); Jacopo Sassi (Giugliano Calcio), Gioele Zacchi (Sassuolo);

Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila Montevarchi); Alessandro Fontanarosa (Inter), Daniele Ghilardi (Mantova), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Inter);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Cesare Casadei (Reading F.C.), Duccio Degli Innocenti (Empoli), Giacomo Faticanti (Roma), Luca Lipani (Genoa), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Spal);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino Di Bruttopilo (Cittadella), Francesco Pio Esposito (Inter), Daniele Montevago (Sampdoria), Simone Pafundi (Udinese).