Ai microfoni di “Radio Punto Nuovo” è intervenuto il sindaco di Dimaro, Andrea Lazzaroni, sui festeggiamenti per lo scudetto del Napoli e le possibili date del ritiro:

“Il primo ritiro da campioni d’Italia? Sarà una gran bella stagione, i festeggiamenti continueranno anche durante il ritiro. Non posso raccontarvi ancora nulla, stiamo già lavorando e programmando tutto. Ma sarà una grande sorpresa per i tifosi, non possiamo svelare nulla. Le date del ritiro? Siamo lì, dal 14 al 25 luglio, poi aspettiamo l’ufficialità da parte del Napoli. Ci sono tanti aspetti ancora da delineare, gestionalmente e burocraticamente. Speriamo di regalare qualche piccola sorpresa anche alla stessa squadra campione di Italia, poi per noi sarà una grande emozione. E’ un orgoglio avere i nostri amici di Napoli dopo lo Scudetto. Dopo un’estate di fischi, sarà un’estate di applausi”.