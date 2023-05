Repubblica – Stagione finita per Lozano, ecco quando tornerà a disposizione di Spalletti

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sull’infortunio di Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli è uscito per infortunio al termine del primo tempo contro la Fiorentina. Secondo il quotidiano per il messicano la stagione è finita, ci vorrà più di un mese per riprendersi dalla distorsione di secondo grado del ginocchio. Sarà a disposizione di Mister Spalletti per il ritiro di Dimaro:

“Stagione finita per Hirving Lozano. L’attaccante del Napoli ha riportato una distorsione di secondo grado del ginocchio sinistro e, anche se la stagione è finita, c’è possibilità di scongiurare operazione. Il messicano tornerà per il ritiro di Dimaro così da poter mettersi in mostra in vista di un trasferimento ad agosto o in Olanda o in Spagna. Sembra essere questo il suo futuro”. Si legge sul quotidiano.