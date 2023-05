Repubblica – Napoli, la società pensa ad un allenamento a porte aperte: le ultime

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime novità in casa azzurra. secomndo il quotidiano, la società starebbe pensando di fare un allenamento a porte aperte al Maradona. L’obiettivo è riunire ancora tifosi e squadra protagonista del successo in campionato prima della fine di questa stagione.

“Sarà così fino al termine del campionato ed è auspicabile che prima del gran sipario del 4 giugno il Napoli possa organizzare allo stadio Maradona almeno una sessione di lavoro aperta al pubblico, per regalarsi un abbraccio che non sia riservato soltanto ai più fortunati”. Si legge sul quotidiano.