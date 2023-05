Repubblica – Napoli una festa senza fine! Spalletti e i suoi uomini hanno stretto un nuovo patto

A Napoli si continua a festeggiare il grande successo azzurro che ha portato alla conquista del terzo scudetto. I giocatori del Napoli si sono ritrovati insieme a Luciano Spalletti e a tutto lo staff per continuare a celebrare il successo. Secondo quanto riportato da La Repubblica giocatori e allenatore avrebbero stretto un patto con un obiettivo da raggiungere per il finale di stagione:

“Intanto la squadra ha stretto un patto a cena per chiudere il torneo in bellezza. Due gli obiettivi da raggiungere: superare il record dei 91 punti stabilito con Sarri in panchina nel 2018 e aiutare Osimhen a mettere in cassaforte il trionfo nella classifica dei cannonieri”. Si legge sul quotidiano.