CdS – Giuntoli sempre più vicino alla Juve, previsto un incontro con ADL

Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, è sempre più vicino alla Juventus. A riportarlo è il quotidiano Il Corriere dello Sport, oggi in edicola, che scrive:

“Il ds ha ancora un anno di contratto, ha accettato la proposta della Juve e ora incontrerà il presidente per discutere di una via d’uscita con stretta di mano e abbracci (amichevole, per intenderci). Il contratto dell’allenatore, invece, è stato rinnovato fino al 2024 attraverso l’esercizio dell’opzione fissata a favore del club ma il signor Luciano aspetta di parlare con De Laurentiis per conoscere programmi e obiettivi”. Giuntoli aspetta solo il lasciapassare del patron azzurro, prima di dedicarsi ad un nuovo progetto, non più azzurro.

Ad attendere un incontro con ADL c’è anche Luciano Spalletti, che secondo il contratto, sarà allenatore del Napoli fino al 2024, ma il tecnico è in attesa di conoscere i programmi e gli obiettivi della prossima stagione.