Il Mattino – Spalletti, spunta l’indizio sulla sua permanenza in azzurro

Il futuro di Luciano Spalletti resta ancora in bilico. Alcune voci lo vedono già lontano da Napoli, in Premier, altre sono sicure del suo rinnovo. Certamente ne è sicuro il Napoli, che tramite una pec ha informato il tecnico di Certaldo di aver esercitato l’opzione per il rinnovo. Ora la palla passa a Spalletti, anche se il tutto resta un mistero. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, c’è un indizio che potrebbe dire tanto. Pare, infatti, che lo staff di Spalletti stia già organizzando per metà giugno dei sopralluoghi a Dimaro per preparare la prima parte del ritiro estivo. Una notizia importante che fa davvero ben sperare. Intanto, Spalletti potrebbe incontrare De Laurentiis a cena proprio in questi giorni e decidere se progettare un futuro vincente a Napoli o altrove.