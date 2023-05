“Il Napoli ha mostrato al mondo come si festeggia”, il The Guardian incorona gli azzurri

“A Napoli hanno mostrato al mondo quanto può essere divertente un’incoronazione, con video, fuochi d’artificio e un po’ di Freddie Mercury”. Questo il commento del The Guardian, uno dei giornali più importanti al mondo, sulla vittoria dello scudetto da parte del Napoli.

Il quotidiano poi ha continuato parlando dei supporters: “Altre decine di migliaia di tifosi si sono radunati fuori dai cancelli, sapendo che, anche senza biglietto, non c’era nessun posto in cui avrebbero preferito essere. All’interno, un mare di blu ha lasciato il posto durante uno spettacolo di luci post-partita al rosso, bianco e verde del tricolore che il Napoli indosserà da campione la prossima stagione”.

Infine, il giornale ha concluso: “Non c’è stata la consegna del trofeo ma i giocatori sono stati convocati, uno per uno, per essere festeggiati. C’era anche un cameo del regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Ha abbracciato il proprietario del Napoli, Aurelio De Laurentiis, che produceva film molto prima di creare questa squadra vincitrice del titolo, e ha detto che Maradona ci aveva mostrato come fare”.