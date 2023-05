Le tattiche più popolari per giocare al blackjack del casino live

Il blackjack è uno dei giochi di carte più popolari al mondo. È emozionante, soprattutto se si gioca con saggezza e si utilizzano le tattiche giuste. Ecco alcune tattiche di blackjack che vi aiuteranno ad aumentare le vostre possibilità di vincita su un sito web di casino live.

Regole chiave

Per essere un vincitore, è necessario segnare più punti. Di conseguenza, dovete avere il maggior numero di punti di tutte le persone che giocano con voi, ma questo numero non deve superare i 21 punti. Se si supera questa soglia, si esce dal gioco.

In genere, i membri del casino live piazzano le loro scommesse prima dell’inizio del gioco. Poi il croupier entra in gioco. Per prima cosa, distribuisce due carte a tutti i giocatori. Il croupier stesso prende una o due carte scoperte. Dopo che ogni giocatore ha due carte, a turno prende una decisione.

Tattiche di base

La tattica di base è la base di tutti i metodi di gioco del blackjack. Indica quale decisione prendere in base alla carta del banco e alla propria carta. Le tattiche di base determinano quando pescare le carte e quando fermarsi.

Una delle componenti fondamentali della tattica di base è la conoscenza della tabella delle decisioni. La tabella contiene tutte le mani possibili e le decisioni da prendere a seconda della carta del banco. Esistono diverse tabelle decisionali per le diverse regole di gioco, quindi assicuratevi di utilizzare la tabella corretta per il vostro gioco.

Conteggio delle carte

Le tattiche di conteggio delle carte possono aiutare i membri del casino live a determinare quali carte sono rimaste nel mazzo e a prendere una decisione appropriata in base a queste informazioni. Questa strategia è più efficace quando viene utilizzata nei giochi a mazzo singolo.

Il conteggio delle carte parte da zero e ogni carta ha un valore: le carte dal due al sei hanno un valore di +1, le carte dal dieci al re hanno un valore di -1 e le carte di sette, otto e assi non hanno valore. Quando il punteggio totale diventa positivo, significa che nel mazzo sono rimaste più carte con valore 10, il che aumenta le possibilità di vittoria. In questo caso, è possibile aumentare le puntate.

Tattiche di gestione del bankroll

La gestione del bankroll è una delle strategie più importanti per chi gioca al blackjack del casino live . Permette di salvare il proprio bankroll e di evitare grosse perdite. Dovete stabilire dei limiti per le vostre puntate e non superarli.

Non puntate mai più del vostro bankroll. Questo può farvi perdere rapidamente tutto quello che avete. È meglio puntare solo il 2% del proprio bankroll alla volta.

Dovreste anche stabilire dei limiti di tempo per giocare. Giocare a blackjack può essere eccitante e coinvolgente, quindi dovreste stabilire il tempo che trascorrerete sul sito web di un casino live . Quando il tempo scade, dovreste fermarvi, anche se avete del denaro da giocare.

Dividere le coppie

Quando si ottiene una coppia di carte dello stesso taglio, è possibile dividerle in due mani separate e continuare a giocare. In questo modo si hanno due opportunità di vincere. Tuttavia, non tutte le coppie devono essere divise.

Se avete una coppia di assi o una coppia di 8, dividere è una buona strategia. Se avete una coppia di 10, non è consigliabile dividere, perché potrebbe ridurre le vostre possibilità di vincita.

Giocare contro il banco

Un modo per aumentare le possibilità di vincere al blackjack del casino live è quello di giocare contro il croupier piuttosto che contro altri giocatori. Il croupier deve seguire regole rigide che non gli permettono di prendere decisioni basate sull’intuito.

Quando il croupier ha una carta scoperta da 2 a 6, è consigliabile attenersi alla propria mano se si dispone di una carta di valore 12 o superiore. Se il banco ha una carta scoperta di valore 7 o superiore, si può prendere una carta in più per aumentare le probabilità di vincita.

Utilizzo dei bonus

Molti casinò offrono bonus per i giocatori di blackjack. Ad esempio, alcuni siti web possono offrire un bonus per l’utilizzo di una certa strategia o per il raggiungimento di una certa somma di vincite. L’utilizzo dei bonus può aiutare ad aumentare le possibilità di vincita e di ottenere denaro extra.