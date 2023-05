CdS – Preoccupazione per le condizioni di Lozano. C’è il rischio di stagione finita per il messicano

L’edizione odierna de il Corriere dello Sport ha fatto il punto sulle condizioni post infortunio di Hirving Lozano. Secondo il quotidiano domani, durante la preparazione al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta a Monza, verranno esaminate le condizioni di Lozano. Durante la partita contro la Fiorentina al Maradona, Chucky ha subito un infortunio al ginocchio sinistro a causa di uno scontro con Amrabat. Al momento non si sa ancora l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero. Si dovrà attendere l’esito degli esami strumentali. Le sensazioni attuali non sono positive. In breve, Lozano rischia di aver già terminato la stagione mentre Politano è pronto a tornare in campo dopo essere stato in panchina contro la Viola.