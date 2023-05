Il Mattino – ADL-Spalletti, l’incontro nelle prossime settimane: i dettagli

Il Mattino, oggi in edicola, svela nuovi dettagli sul futuro di Luciano Spalletti e sull’incontro con il patron azzurro:

“Sarà Aurelio De Laurentiis ad incontrare Luciano Spalletti nelle prossime settimane per capirne il futuro sulla panchina del Napoli. L’allenatore ha gli stimoli giusti e non ne fa una questione d’ingaggio, anche se andrebbe a guadagnare di più degli attuali 2,7 a stagione. Il nodo resta quello della competitività che chiede il tecnico toscano per alzare sempre di più l’asticella. Si cercano garanzie sul progetto e difficilmente accetterebbe altri grandi addii visto che sono a rischio di permanenza giocatori come Osimhen, Kim, Lozano e Zielinski. Incontro con De Laurentiis a fine maggio, dove a Spalletti potrebbe essere offerto anche un rinnovo per altri anni e non solo l’opzione per il prossimo. Si vogliono gettare le basi per il futuro con un nuovo ciclo. De Laurentiis è convinto delle parole di Spalletti, che dice a tutti che ama Napoli e chi lo fa in quel modo non potrà mai girare le spalle per andare via”.