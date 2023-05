CdM – Il Napoli riparte da un mantra: Osimhen e Kvaratskhelia non si toccano

Il Corriere del Mezzogiorno, si è soffermato sul Napoli facendo il punto della situazione sul futuro azzurro. Aurelio De Laurentiis dovrà prendere delle scelte importanti dopo la vittoria dello Scudetto:

“Sono ore importanti per il futuro della SSC Napoli. Si sta decidendo infatti se Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti resteranno in azzurro. Come riportato dall’edizione in edicola oggi del, chi vivrà, vedrà. La certezza, visto che anche il ds Giuntoli potrebbe traslocare (Juve? Fiorentina?) — al momento, è una. E non certo di poco conto: Osimhen e Kvaratskhelia non si toccano”. Si legge sul quotidiano.