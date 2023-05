Dopo la vittoria matematica dello scudetto da parte del Napoli, gli uomini di Spalletti scenderanno in campo domani alle ore 18:00 contro la Fiorentina. Tra le fila dei viola ci sono alcuni problemi in attacco, soprattutto per quanto riguarda Cabral. Secondo quanto riportato da La Nazione, il giocatore è stato vittima di una botta presa in allenamento. L’allarme dovrebbe essere rientrato, con Jovic che scalpita.