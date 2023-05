Cremonese-Spezia – Le formazioni ufficiali del match delle 20.45 importantissimo in ottica salvezza

Alle 20.45 a chiudere questo turno di Serie A ci sarà la sfida dello ‘Zini’ tra la Cremonese di Davide Ballardini e lo Spezia di Leonardo Semplici. Nell’ultimo turno di campionato i grigiorossi sono stati ad un passo dallo colpaccio ‘San Siro’, nel quale alla fine hanno guadagnato 1 punto. Lo Spezia arriva invece dalla sconfitta nella sfida contro l’Atalanta che la fa rimanere a pari punti col Verona di Zaffaroni. Al momento la Cremonese si trova a 6 punti dallo Spezia, che è attualmente al quartultimo posto in classifica. Ballardini per provare a tenere vive le speranze di salvezze schiera in attacco la coppia Ciofani-Okereke, mentre il club ligure schiera come punta Shomurodov, al posto di Nzola, non al meglio. Al fianco dell’attaccante ex Roma ci sono Gyasi Agudelo. Queste le formazioni ufficiali del match:

Cremonese – Carnesecchi; Valeri; Locoshvili; Vasquez; Ferrari; Meite; Sernicola; Castagnetti; Okereke; Ciofani ; Galdames

Spezia – Dragowski; Wisniewski; Nikolau; Ampadu; Amian; Agudelo; Ekdal; Bourabia; Gyasi; Shomurodov; Bastoni