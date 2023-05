Repubblica – Mario Rui e Politano in viaggio con la squadra a Udine

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli svelando un importante retroscena. A Udine ci saranno anche Matteo Politano e Mario Rui. É stato Luciano Spalletti a volerli con loro per festeggiare tutti insieme lo Scudetto:

“Unico assente Aurelio De Laurentiis, rimasto in città per dare manforte alle istituzioni nell’organizzazione dell’ordine pubblico e per essere presente al galà in programma stasera al Maradona. In Friuli invece Spalletti ha voluto con sé in ritiro tutti i giocatori, compresi i convalescenti Politano ( disponibile al massimo per la panchina) e Mario Rui. Ma la prospettiva di conquistare il titolo matematicamente a Udine ha spinto il tecnico toscano a coinvolgere nella trasferta il gruppo al gran completo, per dare il giusto riconoscimento a ognuno dei protagonisti di una stagione davvero unica e approdata allo striscione finale”. Scrive il quotidiano.