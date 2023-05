Gazzetta – Udinese-Napoli, le probabili scelte di Spalletti

Udinese-Napoli è il match in programma questa sera alle 20:45 alla Dacia Arena du Udine. Agli azzurri basta un punto per laurearsi campioni d’Italia. Queste le probabili formazioni delle due squadre per la Gazzetta dello Sport:



“Davanti a Meret ci saranno Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. A centrocampo Lobotka, Anguissa ed uno tra Zielinski ed Elmas. In vantaggio però c’è il polacco. In attacco il solito tridente con Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia.



Sottil sembra orientato a schierarsi con un 3-5-1-1. Con a Silvestri e la linea difensiva a tre con Becao, Bijol e Perez. A centrocampo Ehzibue, Samardzic, Wallace, Lovric e Udogie. Pereyra giocherà alle spalle dell’unica punta Nestorovski”.