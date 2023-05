“Udinese-Napoli cominciò nel 2004”, il retroscena del Corriere dello Sport

La 33esima giornata di Serie A vede il Napoli impegnato a Udine contro l’Udinese. Alla Dacia Arena basta un punto per ottenere la matematica conquista dello Scudetto. L’edizione odierna del Corriere dello Sport rivela un retroscena molto interessante. Pare, infatti, che “Udinese-Napoli cominciò nel 2004”, come scrive il noto quotidiano sportivo. Infatti, con un blitz Aurelio De Laurentiis riuscì a scavalcare Giampaolo Pozzo nello scatto al titolo del club seppellito da debiti. Successivamente, però, come sottolinea Corriere dello Sport, il viavai di affari ha fatto nascere un’amicizia fra i due presidenti.