CdS: “Ecco l’undici scudetto”

L’edizione odierna del Corriere dello Sport dà qualche piccola anticipazione. La formazione che scenderà in campo a Udine sarà quella vincente. Spalletti vuole la matematica conquista dello scudetto e, per farlo, ha deciso di confermare l’undici sceso in campo domenica contro la Salernitana. Quindi, davanti a Meret ci sarà il quartetto difensivo composto da Di Lorenzo, Rrahmani, Kim e Olivera. Anguissa, Lobotka e Zielinski avranno le chiavi del centrocampo. Osimhen guiderà l’attacco, sostenuto da Kvaratskhelia e Lozano ai lati.

Ci sono voci, inoltre, che affermano la volontà di Spalletti di avere tutti, ma proprio tutti: anche se non figurano fra i convocati perché infortunati, Politano e Mario Rui sono a Udine con la squadra.