Gazzetta – Napoli, il rinnovo Spalletti non è scontato: la situazione

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle parole di Spalletti ieri in conferenza stampa. Il tecnico ha risposto in modo evasivo alle domande sul suo futuro sulla panchina del Napoli.

“Vincere uno scudetto a Napoli è una cosa extra, super-lusso che da un punto di vista sportivo mi farebbe stare comodo in ogni situazione della mia vita. Futuro? Ci sono ancora da fare sei partite e da giocarle bene. Dobbiamo completare ancora un discorso, poi penseremo a festeggiare. Poi dovremo rimetterci in gioco, si parte da ciò che posso dare io: sono nelle condizioni di poter dare a un pubblico con un sentimento così profondo ciò che merita? Da questo concetto si parte per capire” ha dichiarato l’allenatore.

Ma la priorità di Spalletti è sicuramente vincere la partita di oggi e regalere il sogno azzurro alla città già pronta.