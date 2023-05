Udinese-Napoli, la “formazione” di Dazn

E’ tutto pronto per la sfida fra Napoli e Udinese. Alla Dacia Arena il match point per la matematica conquista dello scudetto. Basterà un pareggio ai ragazzi di Spalletti per ritornare all’ombra del Vesuvio da Campioni d’Italia. Pronta anche Dazn, che detiene i diritti della Serie A e quindi anche di Udinese-Napoli. Al fischio d’inizio (20:45), sarà Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini, a raccontare quella che ha altissime probabilità di essere il match che scriverà la storia. Ecco la “formazione” completa di Dazn.

Telecronaca: Pierluigi Pardo – Commento: Massimo Ambrosini – Bordocampo ed interviste: Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci.

Prepartita dalle 20:00 dallo stadio “Friuli” di Udine: Diletta Leotta, Ciro Ferrara, Massimo Ambrosini.

Postpartita dalle 22:30 con Sunday Night Square con: Marco Cattaneo, Dario Marcolin, Andrea Stramaccioni, Stefano Borghi.