Caputi: “De Laurentiis si riferisce ai club vincenti e indebitati”

Massimo Caputi è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare del Napoli e di Del Laurentiis. Ecco cosa ne pensa:

“Il Napoli è una delle squadre più competitive degli ultimi anni, per campagne di mercato e giocatori valorizzati. Non è qualcosa di sorprendente e improvviso, hanno costruito nel tempo la loro forza. La frase di De Laurentiis? Premesso che bisogna accertare sempre tutto, è chiaro che in questi anni abbiamo assistito a società indebitate e attendiamo di capire come finiranno certe vicende. ADL si riferisce a questo, che squadre abbiamo vinto con bilanci così in rosso e con operazioni ancora ingiudicate, ai suoi occhi qualcuno ha avuto qualche vantaggio”.