Sky, De Grandis: “Peccato per il Napoli in Champions, ma resta un cammino memorabile”

Stefano De Grandis, commentatore di Sky, ha parlato del napoli: “Guardiola e Klopp, allenatori che negli ultimi anni hanno segnato un po’ la storia, hanno fatto i complimenti al Napoli per il suo gioco. E’ un peccato che il Napoli abbia perso la sua brillantezza alla fine in Champions League, perché anche lì aveva giocato veramente bene. Però, secondo me, resta un cammino memorabile anche quello europeo. Perché la capacità di impattare così bene contro squadre così titolate e importanti a livello europeo ha messo in evidenza una capacità di approccio immediata, che può far pensare che il prossimo anno il Napoli con maggiore consapevolezza faccia ancora meglio. Fin dove possa arrivare non si sa, ma il fatto che sia una realtà a livello di Champions League è possibile dimostrarlo nella prossima stagione”.