Gazzetta – Molto vicino il rinnovo di Leao, i dettagli

Il rinnovo di Rafael Leao con il Milan sembra essere vicino alla conclusione positiva, dopo che il club ha raggiunto un accordo con il giocatore per prolungare il suo contratto di 5 anni a 7 milioni netti a stagione. La firma potrebbe arrivare presto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. Il contenzioso con lo Sporting Lisbona per la fuga di Leao al Lilla nel 2018 è ancora irrisolto, con il club portoghese che chiede 45 milioni. Tuttavia, il Milan e il Lilla hanno concordato di riconoscere i 22 milioni indicati dalle sentenze giudiziarie precedenti, compresi interessi e spese legali. A c’è grande attesa per la risposta definitiva dal Portogallo, con l’obiettivo di accelerare i tempi. Milano