Il direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ha partecipato come ospite al programma ‘Pressing’ su Italia 1. “Si sta considerando l’idea di spostare l’orario della partita Udinese-Napoli di giovedì. Durante la riunione al Maradona ieri, è stata discussa una possibile ipotesi. Prefetto e il Calcio Napoli stanno discutendo per mantenere lo stadio Maradona aperto giovedì, in modo che la squadra possa essere accolta dal grande pubblico al loro ritorno da Udine. Inoltre, si sta valutando l’anticipazione dell’orario di Udinese-Napoli non solo per ragioni di ordine pubblico ma anche per facilitare questo evento”.